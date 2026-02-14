Bei einer Kontrolle in Eisleben wurde ein Mann festgestellt, der alkoholisiert auf einem E-Scooter fuhr. Das war nicht das einzige Problem.

Der Fahrer eines E-Scooters wurde von der Polizei in der Magdeburger Straße in Eisleben kontrolliert.

Eisleben/MZ/DKA. - Die Besatzung eines Funkstreifenwagens hat den Fahrer eines E-Scooters in Eisleben (Mansfeld-Südharz) kontrolliert. Er war der Polizei am späten Freitagabend in der Magdeburger Straße aufgefallen, weil der E-Scooter kein Versicherungskennzeichen hatte. Es bestätigte sich, dass das Fahrzeug nicht versichert war.

Ein Atemalkoholtest des 38-jährigen Fahrers ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus wurde veranlasst.