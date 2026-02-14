weather schneefall
  4. Polizei stoppt Fahrer: Mann unter Alkohol mit E-Scooter in Eisleben unterwegs

Bei einer Kontrolle in Eisleben wurde ein Mann festgestellt, der alkoholisiert auf einem E-Scooter fuhr. Das war nicht das einzige Problem.

14.02.2026, 11:57
Der Fahrer eines E-Scooters wurde von der Polizei in der Magdeburger Straße in Eisleben kontrolliert.
Eisleben/MZ/DKA. - Die Besatzung eines Funkstreifenwagens hat den Fahrer eines E-Scooters in Eisleben (Mansfeld-Südharz) kontrolliert. Er war der Polizei am späten Freitagabend in der Magdeburger Straße aufgefallen, weil der E-Scooter kein Versicherungskennzeichen hatte. Es bestätigte sich, dass das Fahrzeug nicht versichert war.

Ein Atemalkoholtest des 38-jährigen Fahrers ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus wurde veranlasst.