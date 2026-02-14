weather schneefall
  4. Suche eines Besatzungskindes: Wie das Kind eines Russen-Offiziers in Bitterfeld nach seinem Vater suchte

Erst mit 17 erfuhr der in Bitterfeld geborene Autor Michael-Alexander Lauter, dass sein Vater ein nach dem Krieg in der Chemiestadt stationierter Offizier der Roten Armee war.

Von Jan Wätzold 14.02.2026, 12:00
Michael-Alexander Lauter steht vor dem ehemaligen Wohnhaus seiner Mutter in der Bitterfelder Guts-Muths-Straße.
Bitterfeld/MZ. - Jahrzehnte galt das Thema als unschicklich. Im Westen wie im Osten waren Besatzerkinder mit ihren Zweifeln und Problemen auf sich selbst gestellt. Erst in jüngerer Zeit finden sich die Nachkommen amerikanischer, sowjetischer, britischer oder französischer Soldaten in Gesprächsgruppen zusammen.