Erneuerbare Energie Überraschung im Südharz: Warum die PV-Anlagen im Wald doch nicht kommen

Das viel beachtete und umstrittene Pilotprojekt im Südharz ist trotz des grünen Lichts im Gemeinderat überraschend geplatzt. Dabei wollte die Gemeinde so viel Geld einnehmen. Wie der Investor seinen plötzlichen Rückzug nun begründet.