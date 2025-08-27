weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Erneuerbare Energie: Überraschung im Südharz: Warum die PV-Anlagen im Wald doch nicht kommen

Erneuerbare Energie Überraschung im Südharz: Warum die PV-Anlagen im Wald doch nicht kommen

Das viel beachtete und umstrittene Pilotprojekt im Südharz ist trotz des grünen Lichts im Gemeinderat überraschend geplatzt. Dabei wollte die Gemeinde so viel Geld einnehmen. Wie der Investor seinen plötzlichen Rückzug nun begründet.

Von Joel Stubert 27.08.2025, 06:00
PV-Anlagen im Wald im Südharz? Vorerst wird das Pilotprojekt nicht umgesetzt.
PV-Anlagen im Wald im Südharz? Vorerst wird das Pilotprojekt nicht umgesetzt. Foto: Marijan Murat/dpa

Südharz/MZ. - Photovoltaik (PV)-Anlagen dort, wo eigentlich Bäume im Wald stehen sollten? Darüber hatte es in den vergangenen Monaten teils heftige Diskussionen gegeben.