Sangerhausen/MZ. - Gewitter, Sturm und heftiger Regen sind am Montagabend über Deutschland gezogen. Die Schäden hielten sich nach Angaben der Rettungsleitstelle im Landkreis Mansfeld-Südharz aber im Gegensatz zu anderen Regionen im Rahmen.

Feuerwehren hätten aber vielerorts im Kreisgebiet Bäume beseitigen müssen, die der Sturm umgerissen hatte, die dann auf Straßen gefallen waren und diese in der Folge blockierten. Einsätze gab es beispielsweise in Bennungen, zwischen Helbra und Ahlsdorf, zwischen Roßla und Kelbra, in Gerbstedt, in der Karl-Liebknecht-Straße der Kreisstadt Sangerhausen, im Bergaer Orteil Bösenrode und in der Nähe von Saurasen.

Die erste Feuerwehr habe gegen 20.52 Uhr ausrücken müssen, den letzten Einsatz wegen umgestürzter Bäume habe es um 21.42 Uhr gegeben, sagte ein Sprecher der Leitstelle auf Anfrage. So schnell wie der Spuk gekommen war, so schnell sei er auch wieder vorbei gewesen, hieß es.