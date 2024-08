Der Ortschaftsrat von Roßla ist dagegen, doch der Südharz-Gemeinderat will die Entscheidung offenbar nicht übers Knie brechen.

Wie hier auf dem Heide Hof in Hohlstedt will das Unternehmen auch auf den Helmewiesen bei Roßla grünen Strom erzeugen und außerdem Landwirtschaft betreiben.

Südharz/MZ. - Überraschend hat der Gemeinderat von Südharz (Mansfeld-Südharz) am Mittwochabend den Beschluss über das Agri-PV-Vorhaben auf den Helmewiesen bei Roßla vertagt. Die Heide Hof GmbH & Co. KG aus Hohlstedt will auf einer eigenen, 22 Hektar großen Fläche eine Photovoltaikanlage errichten und den Bereich zwischen den Modulreihen zusätzlich landwirtschaftlich nutzen. Der jährliche Stromertrag würde laut Geschäftsführer Thomas Rakow 18,5 Gigawattstunden betragen.