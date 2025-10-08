Für die Nachsorge der vier stillgelegten Hausmülldeponien im Landkreis Mansfeld-Südharz in Edersleben, Berga, Unterrißdorf und Hettstedt fallen Kosten in Millionenhöhe an. Wie lange das noch so ist und für was Geld genau bezahlt werden muss.

Der Landkreis muss Geld für die Nachsorge der Deponien in Edersleben, Berga, Unterrißdorf und Hettstedt zahlen. Hier im Bild ist die Deponie in Edersleben.

Sangerhausen/MZ. - Millionen von heute für den Müll von gestern – so lautet die Devise derzeit im Landkreis. Denn allein in den Jahren 2025 und 2026 gibt der Landkreis zusammen über eine Million Euro für die Nachsorge der vier stillgelegten Hausmülldeponien in Berga, Edersleben, Hettstedt und Unterrißdorf aus.