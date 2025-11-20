Gute Nachricht für Stromkunden Stadtwerke Sangerhausen senken Strompreise – 12.000 Haushalte profitieren

Ab Januar können sich tausende Stromkunden in Sangerhausen über spürbare Entlastungen freuen: Die Stadtwerke senken ihre Strompreise deutlich – ein Durchschnittshaushalt spart rund 84 Euro im Jahr. Anders sieht es beim Gas aus.