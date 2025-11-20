weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Gute Nachricht für Stromkunden: Stadtwerke Sangerhausen senken Strompreise – 12.000 Haushalte profitieren

Gute Nachricht für Stromkunden Stadtwerke Sangerhausen senken Strompreise – 12.000 Haushalte profitieren

Ab Januar können sich tausende Stromkunden in Sangerhausen über spürbare Entlastungen freuen: Die Stadtwerke senken ihre Strompreise deutlich – ein Durchschnittshaushalt spart rund 84 Euro im Jahr. Anders sieht es beim Gas aus.

Von Frank Schedwill 20.11.2025, 20:24
Blick auf das Gebäude der Stadtwerke. Der Kommunale Energieversorger senkt zum1. Januar 2026 seine Strompreise.
Blick auf das Gebäude der Stadtwerke. Der Kommunale Energieversorger senkt zum1. Januar 2026 seine Strompreise. (Foto: Ralf Kandel)

Sangerhausen/MZ. - Gute Nachricht für die allermeisten Stromkunden der Sangerhäuser Stadtwerke: Der Kommunale Energieversorger senkt zum 1.  Januar kommenden Jahres die Strompreise in fast allen seinen Tarifen.