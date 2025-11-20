Gute Nachricht für Stromkunden Stadtwerke Sangerhausen senken Strompreise – 12.000 Haushalte profitieren
Ab Januar können sich tausende Stromkunden in Sangerhausen über spürbare Entlastungen freuen: Die Stadtwerke senken ihre Strompreise deutlich – ein Durchschnittshaushalt spart rund 84 Euro im Jahr. Anders sieht es beim Gas aus.
20.11.2025, 20:24
Sangerhausen/MZ. - Gute Nachricht für die allermeisten Stromkunden der Sangerhäuser Stadtwerke: Der Kommunale Energieversorger senkt zum 1. Januar kommenden Jahres die Strompreise in fast allen seinen Tarifen.