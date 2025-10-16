Liedersdorfer wollten den ortsbildprägenden Turm zumindest teilweise erhalten. Welche Chance es noch gibt.

Die Liedersdorfer kämpfen um die Ansicht ihres alten Schlauchturms.

Liedersdorf/mz. - Er wurde um 1873 gebaut und die 152 Jahre, die seitdem vergangen sind, haben dem Feuerwehr-Schlauchturm am Hechlerbrunnen in Liedersdorf ordentlich zugesetzt. Die Verkleidung aus Holzbrettern ist nicht nur äußerlich verwittert, der Turm hat auch an Stabilität eingebüßt. Bei starkem Wind bewegt er sich und neigt sich dabei so stark nach Osten, dass er schon die Ziegelreihen auf dem Dach des Schlauchturmgebäudes verschoben hat. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, stellte Statiker Frank Suchanek in diesem Frühjahr fest.