Normalerweise ist hier ein Teich mit Fischen und anderen Tieren.

Trotz der vielen Regenfälle in den letzten Tagen - Lorkteich im Dessauer Süden ist „verschwunden“

Dessau/MZ. - Der Lorkteich ist im Normalfall ein 0,9 Hektar kleiner fischreicher Teich. Wasser sucht man derzeit aber dort vergebens. Der Teich ist völlig ausgetrocknet. Und das, obwohl es in den letzten Wochen reichlich geregnet hat.

Der Weiher hatte in den letzten Jahren – wie viele andere Gewässer der Stadt auch – mit extremen Niedrigwasser zu kämpfen und hatte schon öfter gar kein Wasser mehr.