Ende des Jahres schließt Helios seine Klinik in Zerbst. Im finanziell angeschlagenen Dessauer Klinikum erhofft man sich mehr Patienten. Und auch Bewerbern aus Zerbst stehen die Türen wohl offen.

Nach Schließungsplänen von Zerbster Klinik: Könnte das Klinikum Dessau vom Aus profitieren?

Die Zerbster Helios-Klinik soll den stationären Betrieb voraussichtlich zum 19. Dezember komplett einstellen.

Dessau/Zerbst. - Des einen Leid’ ist des anderen Freud’: Das angekündigte Aus für das Helios-Klinikum in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) könnte dem Städtischen Klinikum Dessau ein sattes Patientenplus verschaffen. Davon geht die Dessauer Krankenhausleitung aus, wie sie der MZ auf eine Anfrage hin sagte.