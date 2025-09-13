Der seit dem 11. September 2025 vermisste 45-Jährige aus Bitterfeld ist tot. Seine Leiche wurde in der Nähe eines Bahnüberganges gefunden.

Bitterfeld. – Es herrscht traurige Gewissheit: Der seit dem 11. September vermisste Mike H. aus Bitterfeld ist tot. Seine Leiche wurde bereits am 26. September in der Nähe eines Bahnübergangs in Bitterfeld-Wolfen gefunden, teilte die Polizei jetzt mit.

Durch eine rechtsmedizinische Untersuchung sei seine Identität geklärt worden. Details zur Todesursache sind noch nicht bekannt. Ein Fremdverschulden könne die Polizei derzeit nicht ausschließen.