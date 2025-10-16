Nach einem sehr mageren Erntejahr 2024 wegen Frostschäden im Frühjahr, trugen und tragen die Obstbäume im Landkreis Mansfeld-Südharz 2025 schwer an dem vielen Obst.

Nach massiven Ernteausfällen 2024: Früchte in Hülle und Fülle rund am Süßen See

Axel Neutag, Betriebsleiter des Obsthofes Am Süßen See in Aseleben, mit einer rumänischen Erntehelferin, bei der Ernte der Apfelsorte Evelina.

Seeburg/Beyernaumburg/MZ. - Was für eine Fülle! Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz bogen und biegen sich teilweise immer noch die Äste der Obstbäume unter der Last der vielen an ihnen hängenden Früchte. Ja, die Bäume seien „ausgeruht“ gewesen nach dem schlimmen Frostjahr 2024, sagt Axel Neutag, Produktionsleiter beim Obsthof am Süßen See in Aseleben.