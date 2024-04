Fatale Folgen des Klimawandels Frost vernichtet Ernte am Süßen See - Obstbauern erwarten massive Ausfälle

Stundenlange Minusgrade in der Nacht zu Dienstag haben am Süßen See in Sachsen-Anhalt wohl große Teile der diesjährigen Obst-Ernte vernichtet. Der viel zu warme Aprilbeginn sorgte dafür, dass Obstblüten jetzt keine Chance gegen den Frost hatten.