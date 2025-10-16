Seit vielen Jahren wurde in Halle kein neuer Ehrenbürger mehr ernannt. Das soll sich jetzt ändern. Im Stadtrat soll demnächst über die Ehrung einer halleschen Sport-Legende diskutiert werden.

Halle (Saale)/MZ. - Hand aufs Herz: Kennen Sie einen halleschen Ehrenbürger? Von Robert Franz, Hans-Dietrich Genscher oder Peter Sodann haben Sie sicher schonmal gehört. Sie waren Ehrenbürger. Aber sie sind alle tot. Seit 16 Jahren hat die Stadt keinen neuen Ehrenbürger mehr ernannt. Das soll sich jetzt ändern. Die Fraktion Hauptsache Halle hat für die kommende Stadtratssitzung einen Vorschlag gemacht. Einer der berühmtesten Sportler der DDR-Geschichte soll geehrt werden.