Sascha Schilling startet mit der Keramikscheune Spickendorf die erste eigene Weihnachtssaison. Welche Hürden es bei der Vorbereitung gab, wie groß das Sortiment ausfallen wird und warum sich auch die Öffnungszeiten des Restaurants Bauernschänke ändern werden.

Keramikscheune in Spickendorf startet in das Weihnachtsgeschäft - darauf können sich Besucher freuen

Sascha Schilling steckt in den finalen Vorbereitungen für den Beginn des Weihnachtsgeschäfts. In der Keramikscheune versucht man die Deko nach Farbe zu ordnen.

Spickendorf/Landsberg/MZ. - Bereits im Februar – noch bevor der neue Laden „unique by schilling“ in der Keramikscheune Spickendorf eröffnet wurde – besuchte Sascha Schilling gemeinsam mit seinen Kollegen die erste Weihnachtsmesse. Für den jungen Geschäftsführer, der einst seine Ausbildung in der Scheune absolvierte und sie später übernahm, ist es das erste Mal, dass er die Vorbereitungen für die kommende Saison eigenverantwortlich leitet – eine Aufgabe, die mit einigen Herausforderungen verbunden ist.