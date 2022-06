St. Martini in Stolberg nach dreijähriger Bauzeit übergeben

Stolberg/MZ - Es sei zu befürchten, sagt Jörg Thoms, Pfarrer in Stolberg (Mansfeld-Südharz), dass die „in waldiger Gegend und am Bergabhange liegende Kirche in kurzem in Verfall geraten würde, wenn man ihr bei ihrem Alter nicht bald zu Hilfe käme“. So steht’s in einem Ablassbrief von Papst Pius II., ausgestellt 1463, über die Martinikirche. Heutzutage, schmunzelt Thoms, schreibe man Anträge statt Ablassbriefe, um eine Kirche zu retten. Im Fall von St. Martini mit Erfolg. Sie ist für 5,4 Millionen Euro saniert und nach dreijähriger Bauzeit am Mittwoch als Kulturkirche eingeweiht worden.

