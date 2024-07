Kelbra/MZ. - Das Hochwasser der Helme hat die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Goldene Aue vor große Herausforderungen gestellt. Um für das nächste Hochwasser gewappnet zu sein, soll eine Wasserwehr aufgebaut werden. „Diese wird in einer Feuerwehr integriert sein“, sagte Verbandsgemeindebürgermeister Michael Peckruhn. Welche das sein wird, sei noch nicht abschließend geklärt.

Als finanzielle Grundlage überreichten Landrat André Schröder (CDU) und Sparkassenvorstand Annett Görlich am vergangenem Montag im Rathaus Kelbra 10.000 Euro. Sie standen dabei stellvertretend für die vielen Spender, die nach dem Winterhochwasser um den Jahreswechsel 2023/2024 das Spendenkonto gefüllt hatten. Die Sparkasse Mansfeld-Südharz hatte dafür allein einen fünfstelligen Betrag beigetragen.

„Das Geld kommt von den Leuten und soll auch für die Leute in der Region wieder investiert werden“, sagte Michael Peckruhn. „Wir wollen die Summe mit weiteren Fördermitteln aufstocken.“

Wasserwehren an die Feuerwehr angegliedert

Wasserwehren sind seiner Aussage nach keine neue Erfindung. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es bereits in Regionen, die des öfteren von Hochwasser betroffen sind, Wasserwehren. So gibt es zum Beispiel Wasserwehren in Schönebeck, Barby und Calbe entlang der Elbe.

Die Mitglieder übernehmen zum Beispiel Wach- und Hilfsdienste bei Wassergefahr, wie der Deichverteidigung. Dabei arbeiten sie mit den Fachleuten des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft zusammen. Die Wasserwehren sind meist den Feuerwehren angegliedert.

Damit sie im Notfall auch richtig agieren können, müssen die Mitglieder entsprechend ausgebildet werden. Die Spendengelder, die es nun gab, sollen auch in die Ausstattung der Wasserwehren eingesetzt werden. So kann sich Peckruhn die Anschaffung von Pumpen und Absperreinrichtungen vorstellen.