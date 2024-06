Sangerhausen/MZ. - Knapp ein Drittel der gespendeten 60.000 Euro für die Flutopfer in Mansfeld-Südharz stammt aus der Kasse der Sparkasse Mansfeld-Südharz. Ein Umstand, der während des Sommertreffs des Landkreises auch noch einmal für warmen Applaus sorgte. Dies sei aber nicht das einzige Engagement, betonte Sparkassen-Geschäftsführer Michael Näher.

Sparkasse blickt auf gutes Geschäftsjahr

Denn die Sparkasse habe auf ein gutes wirtschaftliches Jahr 2023 zurückblicken können, so Näher. Diese Zahlen seien auch „Grundlage dafür, dass die Sparkasse durch Spenden und Sponsoring erneut einen bedeutenden Beitrag im Umfang von 683.000 Euro zur Unterstützung der Vereine und Institutionen im Landkreis leisten konnte“, sagte er.

„Mit dieser Unterstützung übernehmen wir Verantwortung für die Gesellschaft und machen uns stark für das Gemeinwohl in unserem Landkreis.“

Bei der Unterstützung der Flutopfer habe man an den eigenen SB-Automaten genau so zu den Spenden aufgerufen wie durch Aushänge und Handzettel in den Filialen. „Wie wichtig eine frühzeitige und fundierte Informationsbeschaffung und Lageerkundung für die Einsatzkräfte ist, wurde in diesem Katastrophenfall besonders deutlich“, sagte Näher.

Multi-Copter-Drohnen für die Feuerwehren

Und nicht zuletzt deshalb habe man dem Kreisfeuerwehrverband Geld in Höhe von 75.000 Euro aus Geldern des Zweckertrages der PS-Lotterie für die Anschaffung von fünf der neuesten Multi-Copter-Drohnen zur Verfügung gestellt. Diese gingen an die Feuerwehren in Mansfeld, Allstedt, Röblingen, Gerbstedt und Roßla.

„Mit dieser Technologie wird die Art und Weise, wie unserer Feuerwehrkameradinnen und -kameraden arbeiten können, revolutioniert.“ Sie seien hilfreich bei der Suche nach Vermissten und trügen entscheidend zur Sicherheit der Einsatzkräfte bei, so Näher. Er hoffe selbstverständlich, dass die Technik möglichst selten zum Einsatz kommen müsse.

Mit den Erträgen aus dem Vermögen der 2010 gegründeten Stiftung der Sparkasse habe man 2023 so manches Projekt, etwa den VIP-Museumspass, das dritte Stolberger Histörchen, die Restaurierung der Pergola an Luthers Geburtshaus sowie die Errichtung eines Netzwerks mit Server- und Internetanbindung im Novalis-Schloss, betonte er.