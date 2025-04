Ausländerfeindliche Zwischenrufe Nach Infoveranstaltung in Reideburg: Ermittlungen gegen Anwohner

Ausländerfeindliche Rufe bei der Infoveranstaltung zum Jugendwohnheim in Reideburg haben wohl Konsequenzen. Doch was sagen die Leute in Nietleben zu den Ängsten in Halles Osten?