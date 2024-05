Beim Sommertreff des Landkreises in der Kreismusikschule gibt es neben Musik und Geselligkeit auch viele warme Worte und Zuversicht.

Das war beim Sommertreff des Landkreises in der Kreismusikschule in Sangerhausen los

Sangerhausen/MZ. - Pünktlich zum gemütlichen Teil hatte auch Petrus ein Einsehen. Und so fanden die vielen Gespräche beim Sommertreff des Landkreises an der Kreismusikschule in Sangerhausen doch unter freiem Himmel statt. Auf der Bühne unterhielt die Band Mr. Jam und Geigerin Jo-Ann Lehmann die rund 400 Gäste.

Ehrenmedaille des Landkreises für Uda Heller

Eine davon war Uda Heller (CDU), die einige Gratulationen empfangen durfte. Denn die 72-jährige Roßlaerin hatte wenige Minuten zuvor die Ehrenmedaille des Landkreises bekommen. Sie habe eine „ziemlich einmalige Biografie“, sagte Landrat André Schröder (CDU) in seiner Laudatio. 15 Jahre lang war Heller Kreistagsvorsitzende, anschließend zog sie zweimal in den Bundestag ein.

Dazu engagiere sie sich für den Gemeinderat Roßla, gehöre dem Förderkreis Rosarium an, sei Mitglied im Kreisseniorenrat und leite im Landkreis das Projekt „Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt“. „Völlig zurecht erhielt Uda Heller 2010 das Bundesverdienstkreuz“, merkte Schröder an.

„Ihre Energie ist beispielgebend und macht allen Mut, die noch nicht wissen, ob und wie sie sich für die Gesellschaft engagieren sollen.“ Heller wusste nichts von der Ehrung. „Ich bin überwältigt“, sagt sie. Gerade das Engagement als Kreistagsvorsitzende von 1992 bis 2007 habe sie in guter Erinnerung. „In der Kommunalpolitik sieht man noch, anders als manchmal im Bundestag, was man geschafft hat.“

Die Band Mr. Jam aus Halle sorgte für die musikalische Begleitung. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Dank an Ehrenamtliche

Die zweite Ehrenmedaille des Abends ging an den langjährigen Helbraer Bürgermeister Alfred Böttge. Dieser konnte persönlich nicht anwesend sein, Norbert Born nahm ihn stellvertretend an und überbrachte Böttge noch am Abend Blumenstrauß und Medaille.

Das Blasorchester der Musikschule bildete den Rahmen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Und dies waren nicht die einzigen warmen Worte an einem Abend voller guter Laune und Lobeshymnen. Zu Beginn seiner Rede schon dankte Landrat Schröder allen Einsatzkräften, Ehrenamtlichen und Helfern beim Helme-Hochwasser um die Jahreswende.

Von den 60.000 Euro Spenden, von denen die Sparkasse Mansfeld-Südharz knapp ein Drittel bereitstellte, gehen 5.000 Euro an den Kreisfeuerwehrverband. Den entsprechenden Scheck überreichten Landrat Schröder und Sparkassenchef Michael Näher Kreisfeuerwehrchef Christian Hanß.

Dieser zeigte sich begeistert. „Jetzt weiß ich auch, wieso ich unbedingt beim Sommertreff dabei sein sollte“, sagte er lachend. Denn die Aktion sei überraschend gekommen. Verwendet werden soll das Geld für die Jugend, wo genau, ist noch unklar. „Wir werden in Ruhe schauen, wo unsere Defizite liegen“, so Hanß.

Schröder dankte auch den „Helden im Kleinen“, die im Alltag plötzlich über sich hinauswachsen und etwa einem Mitarbeiter des Jugendamtes nach einem Herzstillstand am Arbeitsplatz gedankenschnell das Leben retteten oder den Helfern, die dazu beitrugen, dass der zweijährige Darryl in Roßla nach dem Sturz in den Mühlgraben überlebte.

Bei Speis’ und Trank folgten viele Gespräche der Gäste. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Werbung für Kommunalwahl

Er nutzte die Gelegenheit im Ludowingersaal auch, um für eine Teilnahme an den anstehenden Kommunalwahlen zu werben. „Wichtige Weichenstellungen“ stünden bevor, egal ob auf europäischer oder kommunaler Ebene. Oft erhielten Kommunalpolitiker Schelte von denjenigen mit hohen Erwartungen, „die bequem im Ohrensessel der Demokratie“ säßen.

Er forderte Respekt und Anerkennung für die Kommunalpolitiker im Ehrenamt mit „wenig Ehre, aber viel Amt“. Auch Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) ergriff das Wort. „Mansfeld-Südharz ist ein toller Landkreis“, lobte er und erwähnte ebenfalls den Zusammenhalt während des Hochwassers im Winter. „Hier in MSH ist einiges auf den Weg gebracht worden.“ Dies gelte auch für das Land, so Schulze. „Wir sind in Sachsen-Anhalt besser ausgerichtet auf die Zukunft als andere.“