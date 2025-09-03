weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Rentner kritisieren Pflichtjahr-Vorschlag für soziales Jahr

Wirtschaft und Rente „Bodenlose Frechheit“ - Was Rentner in MSH zum Vorschlag des sozialen Pflichtjahrs sagen

Der Vorschlag von Ökonom Marcel Fratzscher hat hohe Wellen geschlagen. Er befürwortet, Rentner für ein Jahr zu einem Dienst an der Gesellschaft zu verpflichten. Das stößt bei den Senioren in Mansfeld-Südharz auf große Kritik. Wie sie den Vorschlag sehen und was sie entgegnen.

Von Joel Stubert Aktualisiert: 05.09.2025, 17:59
Rentner in Mansfeld-Südharz wehren sich gegen den Vorschlag, ein verpflichtendes soziales Jahr absolvieren zu müssen.
Rentner in Mansfeld-Südharz wehren sich gegen den Vorschlag, ein verpflichtendes soziales Jahr absolvieren zu müssen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Sangerhausen/MZ. - Es war ein Vorschlag, der bundesweit für Aufsehen sorgte. Und auch in Mansfeld-Südharz ist die Wut noch nicht verraucht.