Wirtschaft und Rente „Bodenlose Frechheit“ - Was Rentner in MSH zum Vorschlag des sozialen Pflichtjahrs sagen

Der Vorschlag von Ökonom Marcel Fratzscher hat hohe Wellen geschlagen. Er befürwortet, Rentner für ein Jahr zu einem Dienst an der Gesellschaft zu verpflichten. Das stößt bei den Senioren in Mansfeld-Südharz auf große Kritik. Wie sie den Vorschlag sehen und was sie entgegnen.