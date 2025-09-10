Polizei ermittelt erfolgreich im Diebstahl der Sitzraufe in Hackpfüffel. Wanderer und Radfahrer haben ihren Rastplatz am Radweg Tilleda-Hackpfüffel wieder.

Die Sitzraufe am Radweg Hackpfüffel-Tilleda. Die Polizei hatte erfolgreich ermittelt.

Hackpfüffel - Dank polizeilicher Ermittlungsarbeit steht die Sitzraufe nun wieder am westlichen Ortseingang von Hackpfüffel. Die überdachte Bank war im November 2024 am Radweg an der L220 zwischen Tilleda und Hackpfüffel aufgestellt worden. Es war eine von mehreren Bänken, welche die Sparkasse Mansfeld-Südharz gestiftet hatte. Hergestellt wurde die Bank im Christlichen Jugenddorf Sangerhausen.