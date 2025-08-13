Der Pferdesport- und Countryclub in Drebsdorf besteht seit 30 Jahren. Woran die Vereinsmitglieder besonders gern zurückdenken und wer jetzt an der Vereinsspitze steht.

Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeier auf Gut Drebsdorf: Michael Meinhold taufte das Fohlen auf den Namen Porthos - mit Sekt.

Drebsdorf/MZ. - Erinnert sich noch jemand daran, dass mal bei Großleinungen ein Hotel samt Golfplatz entstehen sollte? Was gut gepasst hätte, weil das alte Breitunger Gut um- und in Drebsdorf (Mansfeld-Südharz) ein Reiterhof gebaut werden sollte? Das war 1993. Chefin Alexandra Schatz von Gut Drebsdorf hat den alten Zeitungsartikel aufgehoben, wie sie lachend zum Besten gab. 30 Jahre Pferdesport- und Countryclub Drebsdorf waren am Montagabend der Anlass für viele Pferdesportfreunde, Gäste und Freunde von nah und fern, um mit den Vereinsmitgliedern zu feiern.