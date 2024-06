Aufgeweckt und vor allem hungrig schauen die jungen Turmfalken am Sangerhäuser Kornmarkt in die Kamera des MZ-Fotografen. Die Altvögel ziehn sie dort in einem alten Blumenkasten groß.

Sangerhausen/MZ. - Mitunter sieht man sogar die Elterntiere mit Mäusen im Schnabel einfliegen. Eberhard Bader und seine Frau Ulrike haben derzeit in ihrem Haus am Sangerhäuser Kornmarkt ganz besondere tierische Untermieter. Ein Turmfalkenpaar hat einen alten Blumenkasten am Gästezimmer in der zweiten Etage zum Nistplatz erkoren. Dort zieht es jetzt seine sechs Jungen groß.