Worum es in „Lionel und Light“ geht und welche Rolle besondere Kristallwesen darin spielen.

Auch die Illustrationen für ihr Fantasy-Buch fertigt Isabel Otto selbst an.

Allstedt/MZ. - Wenn andere abends auf dem Handy daddeln, bei Youtube oder TikTok Videos gucken, dann sitzt Isabel Otto mit Buch und Stift da und schreibt. Und zwar sehr ausdauernd. Die Achtklässlerin, die an der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt lernt, hat ein ganzes Fantasy-Universum entworfen, in dem ihre Geschichten spielen.