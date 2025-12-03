Lesung in der Stadtbücherei - wie die Frau des früheren Sangerhäuser Bürgermeisters dazu kam, Weihnachtsgeschichten zu schreiben.

Heidrun Kupfernagel liest in der Stadtbibliothek Sangerhausen die selbst geschriebene Weihnachtsgeschichte "Das Schneeflöckchen Annalena".

Sangerhausen/MZ. - Ihr Mann, der frühere Sangerhäuser Bürgermeister Fritz-Dieter Kupfernagel, hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter auch Titel speziell für Kinder. Als ein Sangerhäuser Wohnungsunternehmen bei ihm anfragte, ob er nicht eine weihnachtliche Geschichte für die Mieterzeitschrift verfassen könnte, fehlte ihm aber irgendwie die Inspiration, erzählt seine Frau Heidrun. Also sprang sie damals in die Bresche und schrieb die Geschichte vom Schneeflöckchen Annalena, das zur Weihnachtszeit die Menschen beobachtet.