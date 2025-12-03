weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Das Rockharz-Festival kündigt im Advent das nahezu komplette Line-Up für 2026 an – mit 33 Bands, darunter internationale Metal-Größen wie Alice Cooper, Kreator und Feuerschwanz. Zudem gibt es etliche Neuerungen für die Besucher des Musikfestivals.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 03.12.2025, 13:52
Alice Cooper ist 2026 beim Rockharz in Ballenstedt dabei.
Alice Cooper ist 2026 beim Rockharz in Ballenstedt dabei. Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

Ballenstedt/MZ. - „Alle sagen: Respekt, da geht noch die Post ab“, meint Rockharz-Sprecher Kai Wilhelm. Wer sich selbst überzeugen will, wie Rock-Legende Alice Cooper mit dann immerhin schon 78 Jahren noch den „Godfather of Shockrock“ gibt, der sollte Anfang Juli 2026 zum Rockharz auf den Flugplatz Ballenstedt kommen.