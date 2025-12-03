Betrüger werden immer raffinierter. Das bekam ein 43-Jähriger aus Dessau-Roßlau zu spüren.

Dessau/MZ. - Nach einem missglückten Autokauf hat ein 43-Jähriger am Dienstag, 2. Dezember, Strafanzeige wegen Betrugs gestellt.

Der Mann hatte nach eigenen Angaben im November 2025 für seine Firma einen VW Volkswagen von einem „Insolvenzverwalter“ abkaufen wollen. Nachdem der Dessau-Roßlauer den Kaufpreis in Höhe von etwas mehr als 11.000 Euro überwiesen hatte, überprüfte er im weiteren Verlauf die angegebene Handelsregisternummer. Dabei musste er feststellen, dass diese nicht existierte und der Insolvenzbeschluss gefälscht war. Das Fahrzeug hatte er bis zur Anzeigenerstattung nicht erhalten. Die gezahlten 11.000 Euro sind vermutlich verloren.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor Fake-Shops und Fake-Webseiten im Internet.