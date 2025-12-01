weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Streit um 50.000 Euro Streit: Steht Sanierung des Kulturhauses Badeborn vor dem Aus?

Für die Sanierung des Kulturhauses im Ballenstedter Ortsteil Badeborn stehen 80 Prozent Leader-Förderung bereit. Doch der Eigenanteil von 50.000 Euro sorgt für Konflikt: Die Stadt verweigert den Zuschuss an den Verein „Badeborner für Badeborn“.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 03.12.2025, 13:48
Der Verein "Badeborner für Badeborn" will das Kulturhaus im Ballenstedter Ortsteil mit Hilfe des Leader-Förderprogramms sanieren.
Badeborn/MZ. - Heizung, Elektrik, Fenster - all das muss im Kulturhaus Badeborn dringend erneuert werden. Die Sanierung des kommunalen Gebäudes will der Verein Badeborner für Badeborn finanzieren, über Fördermittel aus dem Leader-Programm. Den 20-prozentigen Eigenanteil soll die Stadt Ballenstedt übernehmen und als Zuschuss an den Verein zahlen. Doch die Stadt lehnt dies ab.