Die Stadt Zörbig hatte bei der Aufstellung des Haushalts für 2026 schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Jetzt kommt aber alles anders. Welchen Spielraum die Kommune nun hat.

Dank Steuern wieder im Plus - Zörbig schafft beim Haushalt die Wende und kann investieren

Die Zörbiger Innenstadt mit dem Schloss: Die Stadt kann sich über mehr Steuereinnahmen freuen.

Zörbig/MZ. - Die Stadt Zörbig wird auch im kommenden Jahr mit einem deutlichen Plus im Haushalt planen können. Das hat Bürgermeister Matthias Egert (CDU) bestätigt. Stand jetzt wird die Kommune im Ergebnishaushalt einen Überschuss von fast 5,8 Millionen Euro aufweisen können.