Besonderes Talent Sangerhäuser Leichtathletik-Talent Grosse knackt alle Normen für Deutsche Meisterschaft
Moritz Grosse will bei seiner ersten Deutschen Hallenmeisterschaft sein Können zeigen. Warum die letzte Norm auf seiner Paradestrecke noch eine Zitterpartie war.
Dortmund/Sangerhausen/MZ/bli. - Jetzt, wo 2026 begonnen hat, wird wieder viel über Neujahrsvorsätze nachgedacht. Für die einen bedeutet das weniger Geld auszugeben, andere wollen gesünder essen. Auch mehr Zeit für Familie und Freunde ist eine häufig genannte Absicht.