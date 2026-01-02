Moritz Grosse will bei seiner ersten Deutschen Hallenmeisterschaft sein Können zeigen. Warum die letzte Norm auf seiner Paradestrecke noch eine Zitterpartie war.

Moritz konzentriert sich erst seit Sommer 2025 auf die Leichtathletik beim ASV Sangerhausen. Zuvor spielte er Fußball, erst beim VfB Oberröblingen, später beim VfB Sangerhausen.

Dortmund/Sangerhausen/MZ/bli. - Jetzt, wo 2026 begonnen hat, wird wieder viel über Neujahrsvorsätze nachgedacht. Für die einen bedeutet das weniger Geld auszugeben, andere wollen gesünder essen. Auch mehr Zeit für Familie und Freunde ist eine häufig genannte Absicht.