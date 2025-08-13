weather heiter
Sangerhausen, Deutschland
Nach Vandalismus in Sangerhausen Südwest Sangerhäuser Bauhof repariert beliebtes Spielgerät - wann Spielplatz wieder komplett ist

Nachdem Unbekannte das Hauptspielgerät auf dem Spielplatz an der Koenenstraße demoliert hatten, plant die Stadt eine Reparatur. Wann das „Hally Gally“ wieder eingeweiht werden soll.

Von Frank Schedwill 13.08.2025, 07:05
Da war das „Hally Gally“ ganz neu. Kinder der Sangerhäuser Kinderfeuerwehr bei der Einweihung des Spielgeräts im Jahr 2022.
Da war das „Hally Gally“ ganz neu. Kinder der Sangerhäuser Kinderfeuerwehr bei der Einweihung des Spielgeräts im Jahr 2022. (Foto: Stadtverwaltung)

Sangerhausen/MZ. - Die Kinder können sich freuen: Die Stadt wird das vor einigen Wochen demolierte Spielgerät „Hally Gally“ auf dem sogenannten Kamelspielplatz an der Wilhelm-Koenen-Straße in Sangerhausen Südwest erneuern.