Nachdem Unbekannte das Hauptspielgerät auf dem Spielplatz an der Koenenstraße demoliert hatten, plant die Stadt eine Reparatur. Wann das „Hally Gally“ wieder eingeweiht werden soll.

Sangerhäuser Bauhof repariert beliebtes Spielgerät - wann Spielplatz wieder komplett ist

Da war das „Hally Gally“ ganz neu. Kinder der Sangerhäuser Kinderfeuerwehr bei der Einweihung des Spielgeräts im Jahr 2022.

Sangerhausen/MZ. - Die Kinder können sich freuen: Die Stadt wird das vor einigen Wochen demolierte Spielgerät „Hally Gally“ auf dem sogenannten Kamelspielplatz an der Wilhelm-Koenen-Straße in Sangerhausen Südwest erneuern.