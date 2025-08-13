Nach Vandalismus in Sangerhausen Südwest Sangerhäuser Bauhof repariert beliebtes Spielgerät - wann Spielplatz wieder komplett ist
Nachdem Unbekannte das Hauptspielgerät auf dem Spielplatz an der Koenenstraße demoliert hatten, plant die Stadt eine Reparatur. Wann das „Hally Gally“ wieder eingeweiht werden soll.
13.08.2025, 07:05
Sangerhausen/MZ. - Die Kinder können sich freuen: Die Stadt wird das vor einigen Wochen demolierte Spielgerät „Hally Gally“ auf dem sogenannten Kamelspielplatz an der Wilhelm-Koenen-Straße in Sangerhausen Südwest erneuern.