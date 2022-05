Sammler Heinz Topf erinnert sich an die Brandkatastrophe in Eindhoven 1971

Sammler Heinz Topf hat noch Zeitungsausschnitte von der Brandkatastrophe 1971, bei der 20 Menschen in Eindhoven starben, darunter auch Wolfgang Hoffmann.

Vatterode/MZ - „Ursache vom Brand im Silbernen Seepferdchen noch unklar - elf Hotelgäste getötet“ - so titelte die Eindhovener Tageszeitung „Eindhovens Dagblad“ am Tag nach der Katastrophe, die sich am 28. September zum 50. Mal jährt. Bei dem Feuer im Mannschaftshotel des Halleschen FC kam damals der Sangerhäuser Fußballer Wolfgang Hoffmann ums Leben.