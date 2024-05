Arsenal zieht mit einem knappen Sieg bei Manchester United zumindest bis Dienstag an Titelkonkurrent Manchester City vorbei. Die Meisterschaft bleibt damit spannend bis zuletzt.

Manchester - Der FC Arsenal hält das Titelrennen in der englischen Premier League bis zum letzten Spieltag spannend. Die Mannschaft um den deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz gewann ihr vorletztes Saisonspiel bei Manchester United mit 1:0 (1:0) und eroberte damit erneut die Tabellenspitze.

In der umkämpften Partie im Old Trafford sorgte Leandro Trossard mit seinem Tor in der 20. Minute für den knappen Auswärtssieg der Gunners.

Damit kann Arsenals Konkurrent und Titelverteidiger Manchester City nicht vorzeitig Meister werden. Vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende haben die Cityzens hr Nachholspiel bei Tottenham Hotspur zu absolvieren. Das Team von Trainer Pep Guardiola belegt mit nur einem Punkt weniger als Arsenal den zweiten Tabellenplatz.

Erst am Sonntag kann also im Fernduell die Titelentscheidung fallen. Arsenal empfängt dann zu Hause in London den FC Everton. Manchester City spielt im eigenen Stadion gegen West Ham United.