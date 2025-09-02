Bürger wehren sich gegen Parkverbot in der Langen Straße in Kelbra. Wie der Stadtrat und das Ordnungsamt die Sachlage sehen.

Laut Verkehrsschild soll in der Langen Straße in Kelbra nur in den Parkbuchten geparkt werden. Das sehen manche Anlieger anders.

Kelbra - Die Einwohnerfragestunde der Stadtratssitzung in Kelbra nutzte Stefanie Heise kürzlich, um auf die Parksituation im westlichen Teil der Langen Straße in Kelbra aufmerksam zu machen. Als Sprecherin einer Bürgerinitiative forderte sie die „Rückgängigmachung der aufgestellten Park-und Halteverbotsschilder in der Langen Straße“.