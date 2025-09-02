weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Familien-Event in Aue, Casekirchen, Seidewitz und Schkölen: Weinmeile? Nö, Hopfenmeile! - Was bei Premiere des neuen Veranstaltungsformats nur einen Euro kostet

Familien-Event in Aue, Casekirchen, Seidewitz und Schkölen Weinmeile? Nö, Hopfenmeile! - Was bei Premiere des neuen Veranstaltungsformats nur einen Euro kostet

Winzerfest und Kirschfest als Vorbilder: Im Hopfenanbaugebiet an der Grenze Sachsen-Anhalts zu Thüringen soll ein neues Traditions-Event entstehen. Welche Bierspezialitäten am Sonnabend ausgeschenkt werden.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 02.09.2025, 16:00
Auch in Aue im Molauer Land, wo sich Station 1 der Hopfenmeile befindet, ist ein großes Werbebanner zur Ankündigung der Veranstaltung aufgehängt worden. (Foto: Andreas Löffler)

Schkölen - Es gibt so Erfindungen, bei denen man sich – sind sie einmal in der Welt – fragt, warum da nicht längst zuvor schon jemand drauf gekommen war. Die „Hopfenmeile“, die am kommenden Sonnabend (6. September 2025) auf einem Ländergrenzen übergreifenden Rundkurs zwischen Aue, Casekirchen, Seidewitz und Schkölen erstmals ausgetragen wird, ist definitiv so ein Fall.