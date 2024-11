Weil Gips-Probebohrungen in der Karstlandschaft gegen die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie verstoßen könnten, läuft eine Anfrage an die Europäische Kommission.

Südharz/MZ. - Die Auseinandersetzung um die Erkundungsbohrungen, mit denen das Rottleberöder Unternehmen Knauf Naturgips-Lagerstätten in der Südharzer Karstregion untersuchen will, hat die Europäische Kommission erreicht. Die Europaabgeordnete Manuela Ripa aus Saarbrücken, Vertreterin der Ökologisch-Demokratischen Partei, hat bereits am 22. November eine schriftliche Anfrage an die Europäische Kommission in Brüssel gerichtet. Das hat ihr Büro am Donnerstag bestätigt.