Sangerhausen/MZ. - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Baunataler Straße in Sangerhausen sucht die Kripo mögliche Zeugen. Wie Mansfeld-Südharz' Polizeisprecherin Steffi Schwan am Donnerstag mitteilte, sind Unbekannte am Mittwoch zwischen 5.45 Uhr und 15.10 Uhr in das Haus in der Einfamilienhaussiedlung eingedrungen.

Die Bewohner waren nicht zu Hause. Auf welchem Weg, die Unbekannten in das Gebäude einstiegen, sagte die Sprecherin nicht. Sie begründete das damit, dass es sich dabei um Täterwissen handele, das man nicht veröffentliche.

Im Inneren sei alles durchwühlt und teurer Schmuck entwendet worden. Die Polizei gibt den Schaden mit einer Summe im oberen vierstelligen Bereich an, ohne ihn genau zu beziffern.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie fragen: Wer hat am Mittwoch in der Baunataler Straße oder deren Umgebung etwas Verdächtiges bemerkt, waren unbekannte Fahrzeuge oder Menschen unterwegs, die sich normalerweise nicht dort aufhalten?

Schwan erinnerte auch an die polizeiliche Beratung zum Schutz vor Einbrüchen. Termine können per E-Mail vereinbart werden unter der Adresse: [email protected]

Zeugenhinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz in Eisleben unter der Telefonnummer 03457/67 02 93 entgegen.