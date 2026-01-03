weather schneeschauer
  4. Jahresmedaille 2026: Ortsbürgermeister Machoy gibt dem Medailleur Theumer Bestnote für Motiv der Jahresmedaille 2026

Das Roßlaer Pferd mit Blumenstrauß schmückt die Jahresmedaille 2026 des Museums „Alte Münze“ in Stolberg. Schon beim Anprägen griff das Publikum gern zu.

Von Steffi Rohland 03.01.2026, 15:30
Jörg Machoy, Ortsbürgermeister von Roßla (li.), freut sich über das gelungene Motiv der Jahresmedaille 2026. Der Bildhauer und Medailleur Carsten Theumer hat die Jahresmedaille gestaltet.
Stolberg/MZ. - Die Jahresmedaille 2026 des Museums „Alte Münze“ in Stolberg ist in diesem Jahr dem Jubiläum „1030 Jahre Roßla“ gewidmet. Deshalb waren unter den ersten Gästen beim traditionellen Anprägen zum Neujahrstag zahlreiche Roßlaer nach Stolberg gekommen.