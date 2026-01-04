Symbole im Granitfels der Rosstrappe in Thale gleichen Buchstaben der minoischen Linear-A-Schrift. Ein Forscher vermutet, dass diese Spuren auf einen weitreichenden Austausch in der Bronzezeit hinweisen – von Kreta über den Harz bis nach Norwegen.

Der Thronsaal des Königs Minos, nach dem die minoische Kultur auf Kreta benannt ist. Die Minoer scheinen auch im Harz gewesen zu sein.

Thale/MZ. - Ein Symbol sieht aus wie ein großgeschriebenes T mit Hörnern, andere wie ein gespiegeltes Druckschrift-G, wie ein S, wie drei parallele Striche mit einem L oder so, wie ein Kind einen Stuhl malt, der oben noch einen Strich bekommen hat. Diese und weitere Zeichen sind – als Teile der Linearschrift A, eines Schriftsystems der bronzezeitlichen minoischen Kultur Kretas – auf der griechischen Insel zu finden. Aber ebenfalls im Granitfels der Rosstrappe in Thale, zum Teil neben der „Himmelsscheibe von Thale“ und nahe des „Hufabdrucks“.