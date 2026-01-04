Auf der Rosstrappe in Thale Kultureller Austausch vor 4.500 Jahren? Minoer-Spuren im Harz und in Skandinavien
Symbole im Granitfels der Rosstrappe in Thale gleichen Buchstaben der minoischen Linear-A-Schrift. Ein Forscher vermutet, dass diese Spuren auf einen weitreichenden Austausch in der Bronzezeit hinweisen – von Kreta über den Harz bis nach Norwegen.
Thale/MZ. - Ein Symbol sieht aus wie ein großgeschriebenes T mit Hörnern, andere wie ein gespiegeltes Druckschrift-G, wie ein S, wie drei parallele Striche mit einem L oder so, wie ein Kind einen Stuhl malt, der oben noch einen Strich bekommen hat. Diese und weitere Zeichen sind – als Teile der Linearschrift A, eines Schriftsystems der bronzezeitlichen minoischen Kultur Kretas – auf der griechischen Insel zu finden. Aber ebenfalls im Granitfels der Rosstrappe in Thale, zum Teil neben der „Himmelsscheibe von Thale“ und nahe des „Hufabdrucks“.