2026 feiert die einstige Zentralwerkstatt Pfännerhall des Braunkohlenwerkes Braunsbedra ihr 100-jähriges Bestehen. Der Förderverein plant ein Festjahr mit monatlichen Höhepunkten. Was alles geplant ist.

Die Goldenen 20er Jahre kehren ins Geiseltal zurück

Braunsbedra/MZ. - 2026 feiert die Pfännerhall Braunsbedra 100-jähriges Bestehen. Der Förderverein Zentralwerkstatt Pfännerhall plant deshalb ein Festjahr. Mindestens einmal monatlich soll es eine Veranstaltung geben. Den Auftakt macht am 30. Januar die Vorführung des Films „Kohle, Kumpel, Kapitäne“.