Südharz’ Bürgermeister hat in einer öffentlichen Sitzung in Breitenstein dargelegt, wie die Gemeinde zu den Plänen von potenziellen Investoren steht.

Öffentliche Sitzung in Breitenstein: Windkraft bleibt im Südharz ein brisantes Thema

Symbofoto - Das Aufstellen von Windrädern wird in Südharz diskutiert.

Breitenstein/MZ. - Welche Resonanz für eine Ortschaftsratssitzung! Fast 80 Bürger strömten am Mittwochabend in die Breitensteiner Mehrzweckhalle; nicht ganz so viele wie zur vorigen Sitzung, nach der Ortsbürgermeister René Schröder zurückgetreten war. Thorsten Weifenbach (parteilos) übernimmt nun bis zum Ende der Legislatur das Amt.