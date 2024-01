Andreas Gehlmann ist der dritte Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Sangerhausen, die am 14. April stattfindet.

AfD-Politiker Andreas Gehlmann tritt bei OB-Wahl in Sangerhausen an

Bornstedt/MZ. - AfD-Politiker Andreas Gehlmann geht als Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Sangerhausen an den Start. Das teilte AfD-Kreisverbandsvorsitzender René Meiß am Sonntag mit. Dies sei auf dem Kreisparteitag am Samstag im Bornstedter Gasthof „Zum Pferdestall“ entschieden worden.