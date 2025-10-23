Die meisten Kommunen in Mansfeld-Südharz bieten digitale Mängelmelder an. Andere Kommunen setzen eher auf den persönlichen Kontakt zwischen Bürgern und Verwaltung.

Ob Schlagloch oder Müll - wo Bürger Mängel online melden können

Sangerhausen/MZ. - Seit dem Wochenende ist er nun auch in Hettstedt am Start: ein digitaler Mängelmelder. „Er funktioniert aber nur mit unserer neuen App ’Mein Hettstedt’, die man sich aufs Handy oder Tablet herunterladen muss“, sagt Stadtsprecherin Christin Saalbach.