Digitale Mängelmelder in Mansfeld-Südharz Ob Schlagloch oder Müll - wo Bürger Mängel online melden können

Die meisten Kommunen in Mansfeld-Südharz bieten digitale Mängelmelder an. Andere Kommunen setzen eher auf den persönlichen Kontakt zwischen Bürgern und Verwaltung.

Von Helga Koch 23.10.2025, 18:12
Schmierereien, verstopfte Gullys, marode Straßen, ungeräumte Gehwege, defekte Laternen und mehr landen im Mängelmelder.
Schmierereien, verstopfte Gullys, marode Straßen, ungeräumte Gehwege, defekte Laternen und mehr landen im Mängelmelder. Foto/Collage: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Seit dem Wochenende ist er nun auch in Hettstedt am Start: ein digitaler Mängelmelder. „Er funktioniert aber nur mit unserer neuen App ’Mein Hettstedt’, die man sich aufs Handy oder Tablet herunterladen muss“, sagt Stadtsprecherin Christin Saalbach.