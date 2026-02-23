Die Mädchen und Jungen der Grundschule Hayn haben ihr neues Spielgerät schon getestet. Es soll Freude an Bewegung wecken und soziale Kompetenzen fördern.

Schulleiterin Sandra Gießler (li.) und Klara Müller von der Volksbank freuen sich mit Ricky, Ludwig, Mattheo, Romi und Romy (v.l.) über den Tischkicker für die Grundschule Hayn.

Hayn/MZ. - Spätestens, wenn der Schnee in Hayn getaut sein wird und draußen trotzdem noch Matschwetter herrscht, haben die Mädchen und Jungen der Grundschule Hayn einen Grund mehr, Fußball zu spielen: nicht unbedingt im Freien, aber an ihrem neuen Tischkicker. Den haben sie von der Volksbank Sangerhausen im Rahmen der Aktion „VR hilft“ geschenkt bekommen. Klara Müller, die selbst als Kind in Hayn zur Schule gegangen ist, hat ihn jetzt im Beisein von Schulleiterin Sandra Gießler vorgestellt und offiziell übergeben.