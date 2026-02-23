Spielgerät für die Harzschule Hayn Neuer Tischkicker begeistert Hayner Grundschüler - ehemaliger Kopierraum wird zum Fußballzimmer
Die Mädchen und Jungen der Grundschule Hayn haben ihr neues Spielgerät schon getestet. Es soll Freude an Bewegung wecken und soziale Kompetenzen fördern.
23.02.2026, 06:15
Hayn/MZ. - Spätestens, wenn der Schnee in Hayn getaut sein wird und draußen trotzdem noch Matschwetter herrscht, haben die Mädchen und Jungen der Grundschule Hayn einen Grund mehr, Fußball zu spielen: nicht unbedingt im Freien, aber an ihrem neuen Tischkicker. Den haben sie von der Volksbank Sangerhausen im Rahmen der Aktion „VR hilft“ geschenkt bekommen. Klara Müller, die selbst als Kind in Hayn zur Schule gegangen ist, hat ihn jetzt im Beisein von Schulleiterin Sandra Gießler vorgestellt und offiziell übergeben.