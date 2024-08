Vier Firmen haben in wenigen Monaten das Gelände an der Uftrunger Schauhöhle komplett umgestaltet. Doch es bleibt vorerst noch eingezäunt – aus gutem Grund.

Noch muss das Gras ungestört wachsen. Am 22. August wird der neue Spielplatz an der Heimkehle eingeweiht.

Uftrungen/MZ. - Das Gelände zwischen der Gaststätte „Zur Heimkehle“ und dem früheren Eingang in die Schauhöhle bei Uftrungen (Mansfeld-Südharz) ist kaum wiederzuerkennen. „Früher war hier ein See“, erzählt Südharz’ Bürgermeister Peter Kohl (parteilos), zückt das Handy und zeigt die Reproduktion eines alten Fotos aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Schwarz-weiß, natürlich. Der See sei nach dem Zweiten Weltkrieg in Folge einer Sprengung verschwunden.

Infotafeln und Kletterspalten sind schon aufgestellt. Foto: Jürgen Lukaschek

Bald werden nun auch die Bauzäune verschwinden und neue Fotos entstehen: mit Kindern, die auf dem Natur-Erlebnis-Spielplatz toben. Am 22. August wird er eröffnet, sagt Kohl. „Aktuell gucken wir zu, wie der Rasen wächst“, der müsse noch geschont werden.

Viele Attraktionen

Der Fledermausturm und eine Seilrutsche gehören zu den Attraktionen. Foto: Jürgen Lukaschek

Stefan Fauck vom Bauamt der Gemeinde Südharz betreut und koordiniert seitens der Verwaltung sämtliche Arbeiten in und an der Heimkehle. „Die Ideen für den Spielplatz stammen noch vom Arbeitskreis Heimkehle“, schildert er. Die Planung, Vorbereitungen und Abstimmungen mit den Fördermittelgebern hätten zwar ziemlich lang gedauert, die Bauphase aber nur ein halbes Jahr.

Lange geplant

Was aus ihren Ideen geworden ist, dürfte den Beteiligten des Arbeitskreises gefallen – und erst recht den Kindern! Denn es dürfte kaum ein Wunsch offen bleiben. Klettern, hangeln, rutschen, schaukeln, balancieren, wippen, buddeln, mit Wasser matschen, sich in der Kriechhöhle verstecken, am Hörtrichter lauschen ... Es gibt viel auszuprobieren und zu entdecken. Auch auf verschiedenen Informationstafeln, die ringsherum Wissenswertes über die Flora, Fauna und Geologie der Heimkehle und der Karstregion verraten. Und natürlich über die faszinierenden Bewohner der Heimkehle, die Fledermäuse. Weshalb Mopsi, eine stilisierte Fledermaus, an verschiedenen Spielgeräten auftaucht.

Hier darf künftig nach Herzenslust mit Wasser gematscht werden. Foto: Jürgen Lukaschek

Vier Firmen haben in den vergangenen Monaten auf dem Spielplatzgelände Hand in Hand gearbeitet, sagt Fauck. Eine Sondershäuser Recyclingfirma hat den alten Souvenirkiosk und das alte Karstmuseum abgerissen. Die Sangerhäuser Firma HTS hat zwei Garagen abseits vom Spielplatzgelände gebaut, um darin Materialien und Werkzeuge unterzubringen und den Müll zwischenzulagern. Die Tiefbauarbeiten hat die Querfurter Bauhütte erledigt.

Auch für kleine Kinder gibt es Spielgeräte wie diese Grille. Foto: Jürgen Lukaschek

Eine Million Euro Fördermittel investiert

Und all das, was an Spielgeräten errichtet worden ist, stammt von der Allgäuer Firma Hochkant, die auch mehrere Attraktionen an der Rappbodetalsperre geplant und gebaut hat. Die Geräte für den Spielplatz habe sie in ihrer Werkstatt in Gestratz vorbereitet, erzählt Fauck. „Alle Holzteile sind aus Robinie, mit Stahlverstrebungen versehen und damit im Boden verankert.“ Sie hätten diese Firma gewählt, sagt Kohl, weil sie sich mit Spielgeräten in einem rauen Klima auskenne, an der Heimkehle gebe es hohe Feuchtigkeit und wenig Sonneneinstrahlung. „Alles in allem kostet der Spielplatz eine Million Euro“, sagt Kohl. Als Teil des Natur-Erlebnis-Zentrums Heimkehle wird er vollständig über Fördermittel finanziert.

Insgesamt sieben Sitzraufen sind am Spielplatz aufgestellt worden. Foto: Jürgen Lukaschek

Für Familien sei die Heimkehle ein tolles Ausflugsziel, sagt Fauck, mit einem Höhlenbesuch, dem Spielplatz, dem (noch nicht ganz fertigen) Infozentrum und der Gaststätte. „Familien können hier einen ganzen Tag verbringen.“