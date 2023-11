Fünfstelliger Sachschachen Nach brachialem Einbruch in Sangerhäuser Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Am späten Freitagabend sind Unbekannte mit Gewalt in einen Supermarkt in Sangerhausen eingebrochen. Die Kripo ermittelt in den Fall und bittet Zeugen, sich zu melden: Hinweise in dem neuen Fall an die Polizei unter Telefon 03475/67 02 93.