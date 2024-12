Am Sonntag wird zum traditionellen Chorkonzert „Musik im Kerzenschein“ ein. Die Chöre der Stadt singen zugunsten des Lugala-Hospitals in Tansania.

Sangerhausen - Der alljährliche musikalische Höhepunkt in der Adventszeit findet am kommenden Sonntag, 15. Dezember, ab 16 Uhr in der Jacobikirche am Markt in Sangerhausen statt. Hier laden die großen Chöre der Stadt zum Konzert „Musik im Kerzenschein“ ein.