Die neue Thomas-Müntzer-Stadt soll auch auf ihren Briefköpfen erkennbar sein. Warum das auf hoheitlichen Schreiben aber nicht erlaubt ist.

Den Allstedter Rekord-Mohnkuchen schmückte ein Müntzer-Logo. Jetzt wird eins für den Briefkopf der Müntzer-Stadt gesucht.

Allstedt. - Der Wettbewerb läuft noch bis zum 12. Dezember. Bis dahin können in Allstedt Vorschläge für ein Logo eingereicht werden, das die Thomas-Müntzer-Stadt in Zukunft auf ihre Briefköpfe drucken will. Im Oktober hatte der Stadtrat mit großer Mehrheit einem Vorschlag der Fraktion SPD/FBM zugestimmt, mit dem Namenszusatz den Schwung des Bauernkriegsgedenkens für die künftige touristische Werbung zu nutzen.