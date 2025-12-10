Bis zum 12. Dezember Müntzer-Stadt Allstedt sucht noch ein passendes Logo
Die neue Thomas-Müntzer-Stadt soll auch auf ihren Briefköpfen erkennbar sein. Warum das auf hoheitlichen Schreiben aber nicht erlaubt ist.
Allstedt. - Der Wettbewerb läuft noch bis zum 12. Dezember. Bis dahin können in Allstedt Vorschläge für ein Logo eingereicht werden, das die Thomas-Müntzer-Stadt in Zukunft auf ihre Briefköpfe drucken will. Im Oktober hatte der Stadtrat mit großer Mehrheit einem Vorschlag der Fraktion SPD/FBM zugestimmt, mit dem Namenszusatz den Schwung des Bauernkriegsgedenkens für die künftige touristische Werbung zu nutzen.