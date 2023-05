Bei einem schweren Verkehrsunfall am 19. Mai auf der Landesstraße 230 bei Grillenberg ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nun gibt es Einzelheiten zum Unfallhergang.

Foto vom Verkehrsunfall am 19. Mai auf der L230

Sangerhausen/MZ - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Freitag in der vergangenen Woche sind nun Einzelheiten zum Unfallhergang bekannt geworden. Wie der Sprecher der Autobahnpolizei, Veit Richter, mitteilt, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 58-jährigen Mann aus Münster in Nordrhein-Westfalen.